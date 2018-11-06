Прокуратура АРК задержала подозреваемого в сепаратизме гражданина Украины

Фото: задержание (ark.gp.gov.ua)

Задержанный создавал и размещал в интернете видеосюжеты с призывами об изменении границ территории и госграницы Украины

Прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) совместно с работниками Службы безопасности Украины (СБУ) задержала гражданина Украины, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу прокуратуры АРК.

Сообщается, что задержанному инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 110 ч. 2 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре сообщают, что задержанный создавал и размещал в сети интернет ряд видеосюжетов с призывами об изменении границ территории и государственной границы Украины.

По данным ведомства, по месту жительства гражданина Украины проведен обыск.

"Во время обыска обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие совершение указанным лицом инкриминируемого уголовного преступления и свидетельствуют о продолжении им своей преступной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что прокуратура АРК направит в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения досудебного расследования.

Напомним, 3 ноября в Киеве был задержан экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, который подозревается в госизмене.