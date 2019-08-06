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СБУ разоблачила очередные попытки вербовки украинцев спецслужбами РФ

Новости » Общество    06.08.2019 - 17:45
СБУ разоблачила очередные попытки вербовки украинцев спецслужбами РФ
Фото: СБУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зимой 2018 года представители ФСБ завербовали бывшего работника завода "Крымский Титан"

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили очередные попытки вербовки украинцев представителями спецслужб Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

Сообщается, что повышенный интерес у российский спецслужб вызывают представители органов государственной власти, правоохранители, военные, а также граждане, которые длительное время работали на стратегически важных объектах.

"Зимой 2018 года представители ФСБ РФ завербовали жителя Херсонщины, бывшего работника завода Крымский Титан, во время его поездки на временно оккупированный Крым", - сообщают правоохранители.

Не получив от украинца реальных показаний, они заставили написать "признание" о работе на СБУ, а также обязательство о тайном сотрудничестве. После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрения СБУ. Сейчас он дал подробные показания обо всех обстоятельствах своей вербовки.

Отметим, что согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких антиукраинских действий и добровольно заявили органам власти о своей связи с ними. 

Напомним, в апреле двое экс-осужденных в "ЛНР" рассказали СБУ о вербовке.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2018 года контрразведчики СБУ разоблачили вербовку представителями "ЛНР" осужденных, которые были переданы для отбывания наказания с временно оккупированной территории в украинские пенитенциарные учреждения.

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