ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Двое экс-осужденных в "ЛНР" рассказали СБУ о вербовке

Новости » Общество    06.04.2019 - 10:47
Двое экс-осужденных в "ЛНР" рассказали СБУ о вербовке
Иллюстративное фото (Spencer Platt/Getty Images)

Боевики путем пыток заставляли бывших узников собирать информацию о ВСУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), привлеченные к операции Объединенных сил, получили информацию об очередных попытках вербовки украинцев "спецслужбами" террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

СБУ установила, что представители вооруженных формирований Российской Федерации пытались втянуть в преступную деятельность в пользу врага двух бывших заключенных, которые, освободившись после отбытия наказания на оккупированной территории, пытались пересечь линию разграничения, чтобы вернуться домой.

Однако в пункте пропуска мужчин задержали представители так называемого "МГБ ЛНР". Одного из них после отказа собирать для боевиков информацию о дислокации и перемещении военных подразделений Объединенных сил, они отдали "на перевоспитание" "казакам". Члены "казачьего" НВФ подвергли пленника жестоким пыткам, и, в конце концов, отпустили с запретом возвращаться.

Другой бывший заключенный трижды пытался пересечь линию разграничения и смог выехать с оккупированной территории только с четвертого раза, после избиения в застенки "МГБ". Прибыв на подконтрольную правительству Украины территорию Луганской области, мужчины сразу предоставили украинским правоохранителям показания относительно обстоятельств своего вербовки.

Двое экс-осужденных в &quot;ЛНР&quot; рассказали СБУ о вербовке

Ранее сообщалось, что сегодня, 6 апреля, около трех часов ночи, неподалеку позиций одного из подразделений Об'объединенных сил, задержали военнослужащего-диверсанта 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск.

Напомним, 5 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе взяли в плен еще одного боевика.

Жителя Мариуполя будут судить за попытку продать иконы за полмиллиона гривен Двоим организаторам псевдореферендума на Донбассе объявили подозрение
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Служба безопасности УкраинывербовкаЛНР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь