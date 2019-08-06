СБУ викрила чергові спроби вербування українців спецслужбами РФ

Фото: СБУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Взимку 2018 року представники ФСБ завербували колишнього працівника заводу "Кримський Титан"

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) виявили чергові спроби вербування українців представниками спецслужб Російської Федерації.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

Зазначається, що підвищений інтерес у російських спецслужб викликають представники органів державної влади, правоохоронці, військові, а також громадяни, які тривалий час працювали на стратегічно важливих об`єктах.

"Взимку 2018 року представники ФСБ РФ завербували мешканця Херсонщини, колишнього працівника заводу Кримський Титан, під час його поїздки до тимчасово окупованого Криму", - повідомляють правоохоронці.

Так, не отримавши від українця реальних показів, ефесбешники змусили його під диктовку написати "зізнання" про роботу на СБУ і зобов`язання про таємну співпрацю. Після повернення на підконтрольну Україні територію чоловік потрапив у поле зору СБУ. Наразі він надав детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування.

Відмітимо, що відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій і добровільно заявили органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

Нагадаємо, у квітні двоє екс-засуджених в "ЛНР" розповіли СБУ про вербування.

Як писало РБК-Україна, у грудні 2018 року контррозвідники СБУ викрили вербування представниками "ЛНР" засуджених, які були передані для відбування покарання з тимчасово окупованої території в українські пенітенціарні установи.