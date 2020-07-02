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СБУ разоблачила миллионные хищения в оборонной сфере

Новости » Общество     02.07.2020 - 19:45
СБУ разоблачила миллионные хищения в оборонной сфере
Фото: СБУ (РБК-Украина)

Чиновники "Житомирского бронетанкового завода" завысили цену работ по госзаказу

Должностных лиц госпредприятия "Житомирский бронетанковый завод" разоблачили на злоупотреблениях при выполнении госзаказа на 2,5 миллиона гривен. На выделенные средства предприятие должно было провести ремонт систем защиты Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как отметили в спецслужбе, чиновники весной 2018 года заключили договор на 2,5 млн гривен на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки с львовским научно-производственным объединением. При этом на бронетанковом заводе имелась все необходимое оборудования для проведения работ.

"В то же время львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчиков, искусственно завысив стоимость работ более чем на 60%. Кроме того, эксперты выявили ряд нарушений технологий ремонта и тестирования военных приборов. Это могло привести к преждевременному выходу из строя оборудования и ставило под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих в условиях радиационной и химической опасности", - сообщили в СБУ.

По данному делу правоохранители провели семь обысков на бронетанковом заводе, во львовской фирме, военных представительствах в Киеве и по месту жительства участников сделки. В ходе обысков были изъяты военная продукция, договоры, финансовая документация подтверждающие незаконность завышения стоимости работ.

Продолжается расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ выявила хищение 19 млн гривен в оборонной сфере.

Также сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований во время обследования в воинских частях под Киевом изъяли военное оборудование, в ВСУ назвали это попыткой подрыва системы противовоздушной обороны.

Позже в ГБР сообщили, что проведут служебное расследование из-за действий следователей.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Служба безопасности Украиныхищениеоборонная сфера
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