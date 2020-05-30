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СБУ выявила хищение 19 млн гривен в оборонной сфере

Новости » Происшествия     30.05.2020 - 11:46
СБУ выявила хищение 19 млн гривен в оборонной сфере
Фото: СБУ (РБК-Украина)

Дело касается выделенных из бюджета денег на модернизацию системы защиты одной из военных частей Винницкой области

Служба безопасности Украины в Винницкой области выявила хищение 19 миллионов гривен государственных денег, выделенных на модернизацию военной части. Деньги предназначались для усовершенствования системы инженерной защиты.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, в рамках договора на 41 миллион гривен, заключенного в 2017 году с Министерством обороны, подрядчики должны были построить инженерные сооружения в воинской части.

"Во время исполнения контракта менеджмент фирмы присвоил более 19 миллионов бюджетных средств. Коммерсанты не выполнили значительную часть работ, предусмотренных договором, и поставили строительные материалы в меньших объемах", - говорится в версии следствия.

Во время обысков силовики обнаружили документацию, которая доказывает проведение сделки. Командиру воинской части сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

Подрядчикам сообщили о подозрении за присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, легализацию (отмывание) имущества по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ в Харьковской области разоблачила схему хищения горючего в центре обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме этого, СБУ разоблачила хищения в ВСУ на сделке в 33 млн гривен о поставке смазочных средств.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Служба безопасности Украиныхищение
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