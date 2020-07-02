СБУ викрила мільйонні розкрадання в оборонній сфері

Фото: СБУ (РБК-Україна)

Чиновники "Житомирського бронетанкового заводу" завищили ціну робіт за держзамовленням

Посадових осіб держпідприємства "Житомирський бронетанковий завод" викрили зловживання при виконанні держзамовлення на 2,5 мільйона гривень. На виділені кошти підприємство повинно було провести ремонт систем захисту Збройних сил України.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Як зазначили у спецслужбі, чиновники навесні 2018 року уклали договір на 2,5 млн гривень на технічне обслуговування та ремонт приладів радіаційної і хімічної розвідки з львівським науково-виробничим об'єднанням. При цьому на бронетанковому заводі була все необхідне обладнання для проведення робіт.

"У той же час львівське підприємство необґрунтовано залучило три фірми-субпідрядників, штучно завищивши вартість робіт більш ніж на 60%. Крім того, експерти виявили ряд порушень технологій ремонту і тестування військових приладів. Це могло призвести до передчасного виходу з ладу устаткування і ставило під загрозу життя та здоров'я військовослужбовців в умовах радіаційної та хімічної небезпеки", - повідомили в СБУ.

У даній справі правоохоронці провели сім обшуків на бронетанковому заводі, у львівській фірмі, військових представництвах у Києві та за місцем проживання учасників угоди. У ході обшуків були вилучені військова продукція, договори, фінансова документація підтверджують незаконність завищення вартості робіт.

Триває розслідування за ч. ст 2. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ виявила розкрадання 19 млн гривень в оборонній сфері.

Також повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань під час обстеження у військових частинах під Києвом вилучили військове обладнання, у ВСУ назвали це спробою підриву системи протиповітряної оборони.

Пізніше у ДБР повідомили, що проведуть службове розслідування дій слідчих.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко