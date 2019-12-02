ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ разоблачила миллионную схему хищения средств в Черкасском горсовете

Новости » Общество     02.12.2019 - 15:34
СБУ разоблачила миллионную схему хищения средств в Черкасском горсовете
Фото: сообщение о подозрении чиновникам (ssu.gov.ua)

Чиновники заключили сделку, по которой не уплатили более 1,5 млн гривен налога

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Черкасского городского совета на хищении государственных средств на более чем 1,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что руководитель и заместитель финансового отдела одного из департаментов горсовета нанесли ущерб бюджету при сделке по ремонту дорог в Черкассах.

"Руководитель и заместитель финансового отдела одного из департаментов горсовета заключили соглашение со строительной компанией на ремонт 17 улиц Черкасс общей стоимостью почти 19 миллионов гривен. После завершения большей части работ коммерсантам было перечислено 12,5 миллиона гривен. Однако, во время проверки правоохранители установили, что средства были переведены четырем подконтрольным дельцам коммерческим структурам. Затем деньги были конвертированы в наличные, а коммерсанты таким образом избежали уплаты налогов", - сообщили в СБУ.

Правоохранители отметили, что чиновникам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачили директора одного из отделов Госгеокадастра в Запорожской области на масштабных злоупотреблениях с земельными участками лесного фонда. Из-за действий чиновника у государства было отчуждено гектары земли в заповедной зоне. Сумма ущерба оценивается в почти миллион гривен.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила чиновников Николаевского облсовета, которые организовали схему хищения 15 млн гривен на закупке школьных учебников.

СБУ задержала одессита, призывающего к созданию "ОНР" На Закарпатье задержали лидера группировки рэкетиров
Новости Украины Служба безопасности Украиныхищение госсредствЧеркассы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь