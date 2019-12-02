СБУ разоблачила миллионную схему хищения средств в Черкасском горсовете

Фото: сообщение о подозрении чиновникам (ssu.gov.ua)

Чиновники заключили сделку, по которой не уплатили более 1,5 млн гривен налога

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Черкасского городского совета на хищении государственных средств на более чем 1,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что руководитель и заместитель финансового отдела одного из департаментов горсовета нанесли ущерб бюджету при сделке по ремонту дорог в Черкассах.

"Руководитель и заместитель финансового отдела одного из департаментов горсовета заключили соглашение со строительной компанией на ремонт 17 улиц Черкасс общей стоимостью почти 19 миллионов гривен. После завершения большей части работ коммерсантам было перечислено 12,5 миллиона гривен. Однако, во время проверки правоохранители установили, что средства были переведены четырем подконтрольным дельцам коммерческим структурам. Затем деньги были конвертированы в наличные, а коммерсанты таким образом избежали уплаты налогов", - сообщили в СБУ.

Правоохранители отметили, что чиновникам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачили директора одного из отделов Госгеокадастра в Запорожской области на масштабных злоупотреблениях с земельными участками лесного фонда. Из-за действий чиновника у государства было отчуждено гектары земли в заповедной зоне. Сумма ущерба оценивается в почти миллион гривен.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила чиновников Николаевского облсовета, которые организовали схему хищения 15 млн гривен на закупке школьных учебников.