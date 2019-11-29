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В Запорожской области задержали начальника Госгеокадастра на назаконных земельных сделках

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 15:59
В Запорожской области задержали начальника Госгеокадастра на назаконных земельных сделках
Фото: задержание злоумышленника (facebook.com/SecurSerUkraine)

Из-за действий чиновника у государства было отчуждено гектары земли в заповедной зоне

Сотрудники Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачили директора одного из отделов Госгеокадастра в Запорожской области на масштабных злоупотреблениях с земельными участками лесного фонда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным силовиков, из-за действий чиновника у государства было отчуждено гектары земли в заповедной зоне.

"В течение 2018 года чиновник оформил на подставных лиц несколько земельных участков в заповедной зоне общей площадью 4 гектара. Затем для противоправной легализации государственная земля была несколько раз перепродана", - говорится в сообщении.

Ущерб государству оценили в почти миллион гривен.

Отмечается, что во время обысков по месту работы фигуранта дела силовики изъяли документацию, которая подтверждает незаконные сделки с землей.

В Запорожской области задержали начальника Госгеокадастра на назаконных земельных сделках

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, устанавливаются причастные к незаконным земельным сделкам.

Напомним, ранее СБУ разоблачила харьковских пограничников на содействии в миграции в Россию. Пограничники помогали переправлять нелегалов в РФ за 500-800 долларов.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила хищение 15 млн гривен на закупке школьных учебников. Местные власти внесли в расходы бюджета средства на закупку электронных учебников.

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