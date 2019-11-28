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СБУ разоблачила хищение 15 млн гривен на закупке школьных учебников

Новости » Общество     28.11.2019 - 13:51
СБУ разоблачила хищение 15 млн гривен на закупке школьных учебников
Иллюстративное фото (oda.zt.gov.ua)

Схему розкарадання организовали чиновники Николаевской области

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила должностных лиц Николаевского облсовета, Департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий на присвоении бюджетных средств, предназначенных для школ региона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно Программы развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн учебников и учебно-методических пособий.

Представители власти и местного самоуправления неправомерно внесли в расходы бюджета средства на закупку е-учебников.

В сговоре с двумя коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, чиновники безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам. Таким образом злоумышленники вывели из бюджета 15 млн гривен.

В настоящее время продолжаются обыски по местам работы, жительства и в автомобилях фигурантов дела.

Фото: место происшествия (ssu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила на взятке председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации.

РБК-Украина писало, что ГБР разоблачило коррупционную схему в Департаменте охраны государственной тайны и лицензирования (ДОДТЛ) Службы безопасности Украины (СБУ).

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