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СБУ викрила мільйонну схему розкрадання коштів в Черкаській міськраді

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 15:34
СБУ викрила мільйонну схему розкрадання коштів в Черкаській міськраді
Фото: повідомлення про підозру чиновникам (ssu.gov.ua)

Чиновники уклали угоду, за якою не сплатили понад 1,5 млн гривень податку

Служба безпеки України викрила чиновників Черкаської міської ради на розкраданні державних коштів на більш ніж 1,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що керівник та заступник фінансового відділу одного з департаментів міськради завдали шкоди бюджету при угоді з ремонту доріг у Черкасах.

"Керівник та заступник фінансового відділу одного з департаментів міськради уклали угоду з будівельною компанією на ремонт 17 вулиць Черкас загальною вартістю майже 19 мільйонів гривень. Після завершення більшої частини робіт комерсантам було перераховано 12,5 мільйона гривень. Однак, під час перевірки правоохоронці встановили, що кошти були переведені чотирьох підконтрольним ділкам комерційним структурам. Потім гроші були конвертовані в готівку, а комерсанти таким чином уникли сплати податків", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці зазначили, що чиновникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрили директора одного з відділів Госгеокадастра в Запорізькій області на масштабні зловживання із земельними ділянками лісового фонду. З-за дій чиновника у держави було відчужено гектари землі в заповідній зоні. Сума збитків оцінюється у майже мільйон гривень.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила посадовців Миколаївської облради, які організували схему розкрадання 15 млн гривень на закупівлю шкільних підручників.

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