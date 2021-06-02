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Взятка "за инвалидность" у участника АТО: во Львовской области медика уличили в коррупции

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сотрудника Львовского областного госпиталя ветеранов на вымогательстве взяток. За 8 тысяч долларов врач "помогала" в оформлении инвалидности для участников АТО / ООС, а в некоторых случаях требовала деньги из тех людей, которые имели законные основания на получение инвалидности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Коррупционная схема работала еще на этапе формирования первичных документов. За свои "услуги" злоумышленница установила разные расценки. В частности, задокументировано, что она оценила смену группы инвалидности раненому бойцу в 8 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали женщину согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы взятки от участника боевых действий.

Известно, что в ходе следственных действий по местам работы и проживания злоумышленницы правоохранители обнаружили папки с документами бойцов АТО и черновые записи.

Задержанной планируется сообщить о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Фото: задержание медика на взятке в Львовской области (ssu.gov.ua)

Напомним, что во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему, которую организовал руководитель одного из филиалов НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее стало известно, что в Николаевской области правоохранители на взятке задержали старшего следователя полиции по особо важным делам.

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