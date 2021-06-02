Хабар "за інвалідність" в учасника АТО: у Львівській області медика викрили на корупції

"Корупційна схема працювала ще на етапі формування первинних документів. За свої "послуги" зловмисниця встановила різні розцінки. Зокрема, задокументовано, що вона оцінила зміну групи інвалідності пораненому бійцю у 8 тисяч долларів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали жінку згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання всієї суми хабаря від учасника бойових дій.

Відомо, що в ході слідчих дій за місцями роботи та проживання зловмисниці правоохоронці виявили папки з документами бійців АТО та чорнові записи.

Затриманій планується повідомити про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Фото: затримання медика на хабарі у Львівській області (ssu.gov.ua)