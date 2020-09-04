СБУ разоблачила хищения на ремонте дорог в двух областях

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила хищения государственных средств во время ремонта дорог в Донецкой и Кировоградской областях. Ущерб бюджету Украины был нанесен на сумму свыше 25 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2017 году Донецкий облавтодор заключил с местной строительной фирмой 7 контрактов на проведение ремонта междугородных и межобластных дорог на более чем 16 млн гривен. Большую часть этих средств подрядчик присвоил путем внесения в документациях ложных данных об использованных материалах.

В результате этой схемы бюджету Украины нанесли ущерб почти в 10 млн гривен. Бывшему и нынешнему директорам строительной фирмы объявлено о подозрении.

В Кировоградской области в 2020 году областное профильное госпредприятие заключило подрядный договор с местной частной структурой. Коммерсанты должны были отремонтировать автомобильную дорогу общего пользования в Голованевском районе протяженностью более 4 километров.

Во время выполнения работ подрядчик отклонился от условий проектно-сметной документации и использовал асфальтобетонное покрытие, которое не отвечает требованиям. По заключению строительно-технической экспертизы, коммерсанты могли нанести ущерб областному бюджету на более 15 млн гривен.

Напомним, чиновников "Укрзализныци" разоблачили в хищении 60 млн гривен.

Кроме того, в Киеве семерым чиновникам "Киевзеленстрой" сообщили о подозрении в хищении почти 78 млн гривен местного бюджета.