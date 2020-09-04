СБУ викрила розкрадання на ремонті доріг у двох областях

Служба безпеки України викрила та припинила розкрадання державних коштів під час ремонту доріг у Донецькій і Кіровоградській областях. Збитків бюджету України було завдано на понад 25 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними слідства, у 2017 році Донецький облавтодор уклав із місцевою будівельною фірмою 7 контрактів на проведення ремонту міжміських та міжобласних шляхів на більше ніж 16 млн гривень. Більшу частину цих коштів підрядник привласнив через внесення до документацій неправдивих даних про використані матеріали.

У результаті цієї схеми бюджету України завдали збитків майже в 10 млн гривень. Колишньому та чинному директорам будівельної фірми оголошено про підозру.

У Кіровоградській області у 2020 році обласне профільне держпідприємство уклало підрядний договір з місцевою приватною структурою. Комерсанти мали відремонтувати автомобільну дорогу загального користування у Голованівському районі протяжністю понад 4 кілометри.

Під час виконання робіт підрядник відхилився від умов проектно-кошторисної документації та використав асфальтобетонне покриття, яке не відповідає вимогам. За висновками будівельно-технічної експертизи, комерсанти могли завдати збитки обласному бюджету на понад 15 млн гривень.

Нагадаємо, посадовців "Укрзалізниці" викрили на розкраданні 60 млн гривень.

Крім того, у Києві сімом чиновникам "Київзеленбуду" повідомили про підозру у розкраданні майже 78 млн гривень місцевого бюджету.