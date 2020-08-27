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Чиновников "Укрзализныци" уличили в хищении 60 млн гривен

Днепр, Четверг 27 августа 2020 16:12
Чиновников "Укрзализныци" уличили в хищении 60 млн гривен
Фото: обыски в "Укрзализныце" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители уличили должностных лиц структурных подразделений "Укрзализныци" и бывшее руководство Днепропетровского тепловозоремонтного завода в хищении. Незаконные действия должностных лиц причинили государству ущерб на почти 60 млн гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установили оперативники, чиновники устанавливали на тепловозы некачественные подержанные запчасти, которые под видом новых поставляли госпредприятию коммерческие структуры. Разницу чиновники выводили на счета фиктивных предприятий, после чего переводили в наличные.

Фото: обыски в "Укрзализныце" (ssu.gov.ua)

Эксперты считают, что эксплуатация некачественных запчастей могла вызвать чрезвычайные происшествия, в частности травмирование сотрудников и пассажиров железной дороги.

О подозрении в причастности к коррупционному механизму сообщили уже 12 должностным лицам подразделений УЗ и 3 бывшим руководителям государственного предприятия.

Напомним, ранее СБУ обвинила чиновников "Укрзализныци" в контрабанде с Российской Федерацией, а также хищении 50 млн гривен.

Кроме того, в июне у члена правления "Укрзализныци" провели обыски по делу о злоупотреблении.

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