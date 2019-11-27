ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР разоблачило коррупционную схему в СБУ

Новости » Общество     27.11.2019 - 09:49
ГБР разоблачило коррупционную схему в СБУ
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Руководство одного из департаментов СБУ требовали от 20 до 300 тыс. грн взятки от предпринимателей

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило коррупционную схему в Департаменте охраны государственной тайны и лицензирования (ДОГТЛ) Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook.

По ее словам, руководство Департамента систематически требовало и получало взятки от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. С каждого предпринимателя требовали от 20 до 300 тысяч гривен.

"Первый заместитель начальника ДОГТЛ СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов, перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги. Затем давал четкую команду давить морально, пока не оплатят определенную сумму. Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства ДОГТЛ, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия", - сообщила Варченко.

На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве правоохранители разоблачили мошенников, которые пытались присвоить 750 тыс. евро женщины, которой пообещали мандат народного депутата.

Также сообщалось, что ГБР объявило в розыск подполковника Службы безопасности Украины, который подозревается в совершении государственной измены. Подполковник СБУ покинул территорию Украины в декабре 2017 года, после чего не возвращался.

В ГБР озвучили основную версию взрывов в Балаклее Труба объяснил остановку расследования дел Майдана
Новости Украины Служба безопасности УкраиныкоррупцияГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь