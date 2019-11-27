ГБР разоблачило коррупционную схему в СБУ

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Руководство одного из департаментов СБУ требовали от 20 до 300 тыс. грн взятки от предпринимателей

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило коррупционную схему в Департаменте охраны государственной тайны и лицензирования (ДОГТЛ) Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook.

По ее словам, руководство Департамента систематически требовало и получало взятки от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. С каждого предпринимателя требовали от 20 до 300 тысяч гривен.

"Первый заместитель начальника ДОГТЛ СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов, перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги. Затем давал четкую команду давить морально, пока не оплатят определенную сумму. Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства ДОГТЛ, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия", - сообщила Варченко.

На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве правоохранители разоблачили мошенников, которые пытались присвоить 750 тыс. евро женщины, которой пообещали мандат народного депутата.

Также сообщалось, что ГБР объявило в розыск подполковника Службы безопасности Украины, который подозревается в совершении государственной измены. Подполковник СБУ покинул территорию Украины в декабре 2017 года, после чего не возвращался.