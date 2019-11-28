СБУ викрила розкрадання 15 млн гривень на закупці шкільних підручників

Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Схему розкарадання організували посадовці Миколаївської області

Служба безпеки України (СБУ) викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Відповідно до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки держава забезпечує вільний та безкоштовний доступ учнів до онлайн підручників та навчально-методичних посібників.

Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників.

У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У такий спосіб зловмисники вивели з бюджету 15 млн гривень.

Наразі тривають обшуки за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів справи.

Фото: місце події (ssu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України (СБУ) викрила на хабарі голову комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами, корупції і законності Громадської ради при Київській міській державній адміністрації.

РБК-Україна писало, що ДБР викрило корупційну схему в Департаменті охорони державної таємниці та ліцензування (ДОДТЛ) Служби безпеки України (СБУ).