ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ викрила розкрадання 15 млн гривень на закупці шкільних підручників

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 13:51
СБУ викрила розкрадання 15 млн гривень на закупці шкільних підручників
Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Схему розкарадання організували посадовці Миколаївської області

Служба безпеки України (СБУ) викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Відповідно до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки держава забезпечує вільний та безкоштовний доступ учнів до онлайн підручників та навчально-методичних посібників.

Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників.

У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У такий спосіб зловмисники вивели з бюджету 15 млн гривень.

Наразі тривають обшуки за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів справи.

Фото: місце події (ssu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України (СБУ) викрила на хабарі голову комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами, корупції і законності Громадської ради при Київській міській державній адміністрації.

РБК-Україна писало, що ДБР викрило корупційну схему в Департаменті охорони державної таємниці та ліцензування (ДОДТЛ) Служби безпеки України (СБУ).

У волонтерки Звіробій проводять обшуки СБУ припинила незаконне вивезення з України танкових двигунів
Новини України Служба безпеки України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся