"Выращивали" ботов для пророссийских агитаторов: в Черновцах разоблачили "кибербизнесменов"

Служба безопасности Украины разоблачила "ботоферму" в Черновцах. Дельцы специализировались на "выращивании" бот-аккаунтов в соцсетях, которые они продавали на черном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Как стало известно, злоумышленники создали и раскрутили более 20 тысяч ботов.
"Оперативники установили, что большинство бото-профилей скупили пророссийские агитаторы. Аккаунты имели долгую историю, а также были верифицированы в соцсетях с использованием поддельных паспортов граждан Украины", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, ботов использовали для дискредитации украинского государства и вооруженных сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства "антивакцинаторских" настроений.
"По данным следствия, в группу кибербизнесменов входило около 15 человек. Деятельность проводили в специально арендованном офисе в Черновцах… В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц", - уточняют в ведомстве.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Черновицкой области совместно с отделом противодействия киберпреступлениям Нацполиции при процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры.
Напомним, 1 декабря сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве группу злоумышленников, которые "обслуживали" ботоферму. Почти 6 тысячами ботов работали на расшатывание протестных настроений в Украине.
Отметим, в Луцке Служба безопасности Украины разоблачила мощную ботоферму, которая финансировалась из РФ. Злоумышленники продвигали в Украине идеи "Малороссии"и " Новороссии".