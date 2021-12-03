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"Выращивали" ботов для пророссийских агитаторов: в Черновцах разоблачили "кибербизнесменов"

Автор: Ольга Белей

Служба безопасности Украины разоблачила "ботоферму" в Черновцах. Дельцы специализировались на "выращивании" бот-аккаунтов в соцсетях, которые они продавали на черном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как стало известно, злоумышленники создали и раскрутили более 20 тысяч ботов.

"Оперативники установили, что большинство бото-профилей скупили пророссийские агитаторы. Аккаунты имели долгую историю, а также были верифицированы в соцсетях с использованием поддельных паспортов граждан Украины", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, ботов использовали для дискредитации украинского государства и вооруженных сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства "антивакцинаторских" настроений.

"По данным следствия, в группу кибербизнесменов входило около 15 человек. Деятельность проводили в специально арендованном офисе в Черновцах… В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц", - уточняют в ведомстве.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Черновицкой области совместно с отделом противодействия киберпреступлениям Нацполиции при процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры.

Напомним, 1 декабря сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве группу злоумышленников, которые "обслуживали" ботоферму. Почти 6 тысячами ботов работали на расшатывание протестных настроений в Украине.

Отметим, в Луцке Служба безопасности Украины разоблачила мощную ботоферму, которая финансировалась из РФ. Злоумышленники продвигали в Украине идеи "Малороссии"и " Новороссии".

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Служба безопасности Украины