СБУ разоблачила ботоферму, которой руководили из России
В Луцке Служба безопасности Украины разоблачила мощную ботоферму, которая финансировалась из РФ. Злоумышленники продвигали в Украине идеи "Малороссии"и " Новороссии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По заданию "кураторов" фигуранты призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности Украины.
В частности, агитировали за создание так называемой "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России".
Указано, что для сокрытия своей деятельности они использовали специальное оборудование для анонимной передачи информации - технику разместили за шестью подпольными адресами.
Так, для распространения в интернете публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.
По информации правоохранителей, деньги за распространение вражеского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.
Установлено, что один из организаторов ботофермы - житель областного центра.
Во время обысков правоохранители обнаружили:
- GSM-шлюзы,
- компьютерное оборудование,
- банковские карты,
- более тысячи сим-карт операторов мобильной связи,
- финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.
Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)