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СБУ разоблачила ботоферму, которой руководили из России

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Луцк, Четверг 19 августа 2021 13:06
СБУ разоблачила ботоферму, которой руководили из России Фото: СБУ разоблачила ботоферму, которой руководили из России (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Луцке Служба безопасности Украины разоблачила мощную ботоферму, которая финансировалась из РФ. Злоумышленники продвигали в Украине идеи "Малороссии"и " Новороссии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По заданию "кураторов" фигуранты призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности Украины.

В частности, агитировали за создание так называемой "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России".

Указано, что для сокрытия своей деятельности они использовали специальное оборудование для анонимной передачи информации - технику разместили за шестью подпольными адресами.

Так, для распространения в интернете публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.

По информации правоохранителей, деньги за распространение вражеского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

Установлено, что один из организаторов ботофермы - житель областного центра.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

  • GSM-шлюзы,
  • компьютерное оборудование,
  • банковские карты,
  • более тысячи сим-карт операторов мобильной связи,
  • финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины Российская Федерация
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