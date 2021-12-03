"Вирощували" ботів для проросійських агітаторів: у Чернівцях викрили "кібербізнесменів"

Як стало відомо, зловмисники створили і розкрутили понад 20 тисяч ботів.

"Оперативники встановили, що більшість бото-профілів скупили проросійські агітатори. Акаунти мали довгу історію, а також були верифіковані в соцмережах з використанням підроблених паспортів громадян України", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, ботів використовували для дискредитації української держави і збройних сил України, для виправдання збройної агресії РФ і підбурювання "антивакцинаторських" настроїв.

"За даними слідства, до групи кібербізнесменів входило близько 15 осіб. Діяльність проводили у спеціально орендованому офісі у Чернівцях... Гаразі тривають слідчі дії щодо виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб", - уточнюють у відомстві.

Заходи щодо викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Чернівецькій області спільно з відділом протидії кіберзлочинам Нацполіції за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури.