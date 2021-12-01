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СБУ разоблачила ботоферму: 6 тысяч аккаунтов распространяли антиукраинский контент

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Киев, Среда 01 декабря 2021 12:11
СБУ разоблачила ботоферму: 6 тысяч аккаунтов распространяли антиукраинский контент Фото: СБУ разоблачила ботоферму (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве группу злоумышленников, которые "обслуживали" ботоферму. Почти 6 тысячами ботов работали на расшатывание протестных настроений в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в группу входило 9 жителей Киева. Они разработали и использовали специальные программы и оборудование, чтобы управлять ботами. С помощью искусственного интеллекта они автоматически регистрировали новые аккаунты, наполняли профили контентом, одновременно администрировали большое количество пользователей популярных социальных сетей.

Чтобы люди доверяли им злоумышленники распространяли информацию по "верифицированным аккаунтам", используя поддельные документы украинцев. Фальшивки давали службе поддержки Facebook для подтверждения "подлинности личности".

Затем "верифицированные" аккаунты использовали для распространения публикаций и комментариев по заказу третьих лиц. В частности, это контент, направленный на усиление протестных настроений в Украине, в том числе антивакцинаторских.

Кроме того, преступники размещали рекламу мошенников. Таким образом они привлекали потенциальных жертв у которых воровали деньги. Но также группа сотрудничала с владельцами мошеннических колл-центров, снавжая их "клиентами". За каждую жертву злоумышленники получали вознаграждение.

Силовики провели обыски в офисе и по месту проживания фигурантов. Там нашли и изъяли компьютеры, мобыльные телефоны, более 500 поддельных электронных копий документов, оборудование и ПО, более 100 банковских карт.

Фото: СБУ разоблачила ботоферму в Киеве (ssu.gov.ua)

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.

Напомним, в Луцке Служба безопасности Украины разоблачила мощную ботоферму, которая финансировалась из РФ. Злоумышленники продвигали в Украине идеи "Малороссии"и " Новороссии".

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Служба безопасности Украины
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