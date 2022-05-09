СБУ разоблачила двух вражеских пропагандистов в Черкасской области
Служба безопасности Украины выявила двух пророссийских пропагандистов в Черкасской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление управления СБУ в Черкасской области.
"Жительница Черкасс открыто поддерживала оккупацию части территорий Украины, а также отрицала военную агрессию России против нашего государства. Женщина систематически распространяла материалы, в которых открыто оправдывала преступные действия российских военных и дискредитировала силы ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме этого, она комментировала посты в разных соцсетях, где поддерживала действия захватчиков.
Также житель Золотоношского района вел пророссийскую пропаганду в запрещенной в Украине российской соцсети "Одноклассники".
Он распространял с собственного аккаунта материалы с враждебной символикой и призывал содействовать российским оккупантам.
В результате обысков у злоумышленников изъяли компьютерную технику и планшеты, а также мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
В Черкасской области СБУ разоблачила двух пропагандистов (фото: facebook.com/rechnuk.ssu.cherkasy)
Следователи СБУ сообщили пропагандистам о подозрениях по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Одессе СБУ задержала блогеров, которые выложили в сеть детали ракетных ударов РФ по городу.
Ранее во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал оккупантам.
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