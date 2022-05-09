СБУ викрила двох ворожих пропагандистів на Черкащині
Служба безпеки України виявила двох проросійських пропагандистів у Черкаській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву управління СБУ в Черкаській області.
"Мешканка Черкас відкрито підтримувала окупацію частини територій України, а також заперечувала військову агресію Росії проти нашої держави. Жінка систематично поширювала матеріали, в яких відкрито виправдовувала злочинні дії російських військових і дискредитувала сили ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, вона коментувала пости в різних соцмережах, де підтримувала дії загарбників.
Також житель Золотоніського району вів проросійську пропаганду в забороненій в Україні російській соцмережі "Однокласники".
Він поширював з власного акаунта матеріали з ворожою символікою і закликав сприяти російським окупантам.
В результаті обшуків у зловмисників вилучили комп'ютерну техніку та планшети, а також мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
У Черкаській області СБУ викрила двох пропагандистів (фото: facebook.com/rechnuk.ssu.cherkasy)
Слідчі СБУ повідомили пропагандистам про підозри за ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Одесі СБУ затримала блогерів, які виклали в мережу деталі ракетних ударів РФ по місту.
Раніше у Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам.
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