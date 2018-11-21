СБУ викрила у Чернігові мережу підпільного виробництва підакцизного алкоголю

Фото: обшуки у "виробничих цехах" (ssu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили товару приблизно три млн гривень

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували у Чернігові масштабне виробництво та збут підробленої алкогольної продукції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, слідство встановило, що четверо жителів Чернігова облаштували у складських будівлях однієї з оптових баз та гаражах приватних осель підпільні цехи з виготовлення фальсифікату.

Виробництво контрафактного алкоголю відбувалось в антисанітарних умовах з використанням сировини сумнівного походження. Готову продукцію ділки збували під виглядом марок відомих вітчизняних та іноземних брендів через мережу закладів торгівлі, розташованих на території регіону.

Повідомляється, що під час обшуків у "виробничих цехах" правоохоронці виявили майже п’ять тисяч літрів етилового спирту та понад шість тисяч літрів фальсифікованого алкоголю.

Також виявлено партію контрафактних тютюнових виробів. За попередніми оцінками вартість вилученого "товару" за цінами "чорного ринку" становить приблизно три млн гривень.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Також перевіряється інформація щодо незаконного збуту фігурантами справи підакцизних товарів на тимчасово окупованій території України.