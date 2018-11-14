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В Сумской области заблокировали канал российской контрабанды

Новости » Происшествия    14.11.2018 - 22:34
В Сумской области заблокировали канал российской контрабанды
Фото: СБУ поймали контрабандистов (ssu.gov.ua)

Во время спецоперации правоохранители изъяли продукцию на 11 млн гривен

Правоохранители заблокировали в Сумской области контрабанду товаров на территорию Украины из России и в обратном направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

В СБУ установили, что несколько граждан России незаконно переправляли через госграницу Украины ядохимикаты, автозапчасти и продукты питания.

Чтобы переправлять контрабанду вне установленных пунктов пропуска, злоумышленники подыскивали "проводников" среди жителей приграничных населенных пунктов, в том числе из криминальной среды.

Кроме того, контрабандисты создали по обе стороны границы так называемые базы для отгрузки и хранения "товара". Позже продукцию реализовывали среди местных предпринимателей.

Во время спецоперации правоохранители остановили в Краснопольском районе девять грузовиков, в которых переправляли из России продукцию на почти одиннадцать миллионов гривен.

 

Правоохранители задержали одного из организаторов группировки - гражданина России и нескольких его подельников - граждан Украины.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 201 (Контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Закарпатской области пограничники нашли 6 тысяч пачек контрабандных сигарет. Правоохранители нашли 12 брошенных пакетов вблизи государственной границы. Злоумышленнику удалось убежать.

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