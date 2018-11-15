В Одессе заблокировали контрабанду алкоголя и сигарет

Фото: операция в Одессе (ssu.gov.ua)

Стоимость изъятой контрабанды составляет почти 3 млн гривен

Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду алкоголя и сигарет в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, местные жители наладили контрабанду алкоголя и табачных изделий из одной из соседних стран посредство международных почтовых сервисов. Для хранения товара использовали склад одного из почтовых перевозчиков в Одессе. Контрабандный товар распространялся через местных продавцов.

Также сообщается, что правоохранители обнаружили на территории склада 135 тыс. пачек сигарет и почти 500 бутылок алкоголя без акцизных марок. Стоимость изъятого товара составляет почти 3 млн гривен. В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия.

Фото: операция в Одессе (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области заблокировали канал российской контрабанды. Несколько граждан России переправляли через границу ядохимикаты, автозапчасти и продукты питания.

Кроме того, накануне в Закарпатской области пограничники обнаружили 6 тыс. пачек контрабандных сигарет.