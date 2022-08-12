СБУ разоблачила банду, которая помогала мужчинам бежать за границу через Крым

Служба безопасности Украины разоблачила банду в Запорожской области, которая помогала бежать мужчинам за границу. Маршрут "побега" пролегал через временно оккупированный Крым.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.
Организатором схемы оказался житель Мелитополя. Мужчина наладил "миграционный бизнес" для мужчин, решивших избежать мобилизации.
"Клиентов" преступник искал через личные связи в определенных кругах. Также объявления о своих "услугах" он размещал в одном из мессенджеров.
Схема "побега" имела несколько этапов:
"Стоимость услуг колебалась, в зависимости от возраста лиц, их количества и принадлежности к воинской службе и составляла от 5000 до 10000 гривен", - пишет пресс-служба ОВА.
СБУ задержала организатора схемы с двумя "пассажирами" во время очередной поездки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала российского агента, который позиционировал себя как "военный эксперт". Преступник собирал врагу данные о поставках западного вооружения в Украине
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