СБУ разоблачила банду, которая помогала мужчинам бежать за границу через Крым

Организатором схемы оказался житель Мелитополя. Мужчина наладил "миграционный бизнес" для мужчин, решивших избежать мобилизации.

"Клиентов" преступник искал через личные связи в определенных кругах. Также объявления о своих "услугах" он размещал в одном из мессенджеров.

Схема "побега" имела несколько этапов:

на собственном автомобиле организатор схемы перевозил мужчин во временно оккупированный Мелитополь;

во время прохождения фильтрационных мер на блокпостах, мужчины дезинформировали правоохранителей историей о "волонтерской деятельности" или же "посещении родственников";

по прибытии в Мелитополь, организатор схемы организовывал место ночевки и передавал пассажиров своим сообщникам, которые перевозили мужчин во временно оккупированный Крым.

"Стоимость услуг колебалась, в зависимости от возраста лиц, их количества и принадлежности к воинской службе и составляла от 5000 до 10000 гривен", - пишет пресс-служба ОВА.

СБУ задержала организатора схемы с двумя "пассажирами" во время очередной поездки.