Собирал россиянам данные о поставках Украине оружия: СБУ разоблачила "военного эксперта"

Служба безопасности задержала российского агента, который собирал врагу данные о поставках западного вооружения в Украину. Им оказался мужчина, который позиционировал себя как "военный эксперт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ задержала в Киеве предателя, которому собирал россиянам данные об оружии для ВСУ (ssu.gov.ua)

Как информируют правоохранители, прежде всего злоумышленника интересовали тайные сведения об импортируемой военной техники для нужд подразделений ВСУ.

Указано, что полученную информацию оккупанты хотели использовать для ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, которые привлечены для транспортировки иностранного оружия.

Также, в случае получения информации, враг намеревался использовать ее для срыва международных договоренностей по поставкам оружия Украине.

Как установило следствие, предателем оказался житель Киева, который позиционировал себя как "военный эксперт".

Указано, что он был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для проведения разведывательно-подрывной деятельности в столице.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно в одном из сел Покровского района (Донецкая область) задержали женщину, которая была информатором российских оккупантов.

Добавим, что СБУ задержала российского агента, который предоставлял врагу цели для ракетных ударов по Бахмуту.

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