СБУ викрила банду, яка допомагала чоловікам втекти за кордон через Крим

Служба безпеки України викрила банду у Запорізькій області, яка допомагала втекти чоловікам за кордон. Маршрут "втечі" пролягав через тимчасово окупований Крим.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.
Організатором схеми виявився мешканець Мелітополя. Чоловік налагодив "міграційний бізнес" для чоловіків, які вирішили уникнути мобілізації.
"Клієнтів" злочинець шукав через особисті зв'язки у певних колах. Також оголошення про свої "послуги" він розміщував в одному із месенджерів.
Схема "втечі" мала кілька етапів:
"Вартість послуг коливалась, залежно від віку осіб, їх кількості та приналежності до військової служби та становила від 5000 до 10000 гривень", - пише пресслужба ОВА.
СБУ затримала організатора схеми з двома "пасажирами" під час чергової поїздки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала російського агента, який позиціонував себе як "військовий експерт". Злочинець збирав ворогу дані про постачання західного озброєння в Україну
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