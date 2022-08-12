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СБУ разоблачила банду, которая помогала мужчинам бежать за границу через Крым

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 11:39
СБУ разоблачила банду, которая помогала мужчинам бежать за границу через Крым Фото: в Запорожской области разоблачили банду, которая помогала мужчинам бежать за границу через Крым (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила банду в Запорожской области, которая помогала бежать мужчинам за границу. Маршрут "побега" пролегал через временно оккупированный Крым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

Организатором схемы оказался житель Мелитополя. Мужчина наладил "миграционный бизнес" для мужчин, решивших избежать мобилизации.

"Клиентов" преступник искал через личные связи в определенных кругах. Также объявления о своих "услугах" он размещал в одном из мессенджеров.

Схема "побега" имела несколько этапов:

  • на собственном автомобиле организатор схемы перевозил мужчин во временно оккупированный Мелитополь;
  • во время прохождения фильтрационных мер на блокпостах, мужчины дезинформировали правоохранителей историей о "волонтерской деятельности" или же "посещении родственников";
  • по прибытии в Мелитополь, организатор схемы организовывал место ночевки и передавал пассажиров своим сообщникам, которые перевозили мужчин во временно оккупированный Крым.

"Стоимость услуг колебалась, в зависимости от возраста лиц, их количества и принадлежности к воинской службе и составляла от 5000 до 10000 гривен", - пишет пресс-служба ОВА.

СБУ задержала организатора схемы с двумя "пассажирами" во время очередной поездки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала российского агента, который позиционировал себя как "военный эксперт". Преступник собирал врагу данные о поставках западного вооружения в Украине

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