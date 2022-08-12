СБУ викрила банду, яка допомагала чоловікам втекти за кордон через Крим

Служба безпеки України викрила банду у Запорізькій області, яка допомагала втекти чоловікам за кордон. Маршрут "втечі" пролягав через тимчасово окупований Крим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

Організатором схеми виявився мешканець Мелітополя. Чоловік налагодив "міграційний бізнес" для чоловіків, які вирішили уникнути мобілізації.

"Клієнтів" злочинець шукав через особисті зв'язки у певних колах. Також оголошення про свої "послуги" він розміщував в одному із месенджерів.

Схема "втечі" мала кілька етапів:

на власному автомобілі організатор схеми перевозив чоловіків до тимчасово окупованого Мелітополя;

під час проходження фільтраційних заходів на блокпостах, чоловіки дезінформували правоохоронців історією про "волонтерську діяльність" або ж "відвідування родичів";

після прибуття до Мелітополя, організатор схеми організовував місце ночівлі та передавав пасажирів своїм спільникам, які перевозили чоловіків до тимчасово окупованого Криму.

"Вартість послуг коливалась, залежно від віку осіб, їх кількості та приналежності до військової служби та становила від 5000 до 10000 гривень", - пише пресслужба ОВА.

СБУ затримала організатора схеми з двома "пасажирами" під час чергової поїздки.