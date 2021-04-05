СБУ разоблачила банду фальшивомонетчиков, они подделывали валюту и документы

Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) в Ровненской области раскрыли банду фальшивомонетчиков. В ходе обысков изъято большое количество поддельных денег, печатей, штампов и документов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В спецслужбе отметили, что участники преступной группы занимались изготовлением фальшивых евро, подделкой государственных документов, включая паспорта гражданина Украины. При этом качество подделок было высоким - их не могли выявить устройства для проверки денег.
По версии следствия, фальшивомонетчики занимались сбытом поддельных денег и документов на территории Ровненской и Волынской областей. Злоумышленники предлагали фальшивые евро за половину номинальной стоимости банкнот. Клиентов преступники подыскивали через личные знакомства. Сбыт осуществлялся оптовыми партиями - не менее 10 тысяч евро в "одни руки".
По месту жительства и в автомобилях фигурантов уголовного дела было проведено девять обысков, обнаружены и изъяты:
Двоим задержанным сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, сотрудники СБУ заблокировали схему незаконного присвоения денег украинских инвесторов российским финансовым холдингом, похитившего десятки миллионов гривен. Организовал преступный бизнес россиянин при участии граждан Украины.
Отметим, ранее оперативники СБУ выявили схему расхищения земельных участков сельскохозяйственного предназначения. В махинациях участвовали должностные лица региональных и центрального управления Госгеокадастра.
РБК-Украина раннее сообщало, что оперативники СБУ заподозрили медиков городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи в Запорожье во взяточничестве. По версии следствия, медработники вымогали взятки за проведение нейрохирургических операций инвалидам первой и второй групп.