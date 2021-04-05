СБУ разоблачила банду фальшивомонетчиков, они подделывали валюту и документы

В спецслужбе отметили, что участники преступной группы занимались изготовлением фальшивых евро, подделкой государственных документов, включая паспорта гражданина Украины. При этом качество подделок было высоким - их не могли выявить устройства для проверки денег.

По версии следствия, фальшивомонетчики занимались сбытом поддельных денег и документов на территории Ровненской и Волынской областей. Злоумышленники предлагали фальшивые евро за половину номинальной стоимости банкнот. Клиентов преступники подыскивали через личные знакомства. Сбыт осуществлялся оптовыми партиями - не менее 10 тысяч евро в "одни руки".

По месту жительства и в автомобилях фигурантов уголовного дела было проведено девять обысков, обнаружены и изъяты:

чистые бланки паспортов гражданина Украины;

разрешения на использование труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

печати и штампы государственных учреждений с признаками подделки;

почти 7 кг янтаря-сырца;

большая сумму наличности.

Двоим задержанным сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.