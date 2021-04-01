Украли более 700 тысяч гектаров: СБУ вскрыла схему расхищения земли в Украине
Оперативники Службы безопасности Украины выявили схему расхищения земельных участков сельскохозяйственного предназначения. В махинациях участвовали должностные лица региональных и центрального управления Госгеокадастра.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что сотрудники департамента кибербезопасности СБУ задокументировали незаконный вывод чиновниками Госгеокадастра через электронные реестры более 700 тысяч гектаров государственных земель. В том числе свыше 2,5 тысячи земельных участков оформлялись в нарушение действующего законодательства по два и более раза по одному целевому назначению на одного человека.
Фото: обыски в Госгеокадастре (ssu.gov.ua)
По данным спецслужбы, незаконная схема расхищения земли действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра. В ходе масштабных обысков по месту работы и проживания подозреваемых изъята документация, электронные носители информации, компьютеры и другие доказательства противоправной деятельности. Оперативные мероприятия проводились совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований (ГБР) по Киеву под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.
По данному факту начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины - 362 (похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и 364 (злоупотребление должностным лицом своими должностными полномочиями). Фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, оперативники СБУ заподозрили медиков городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи в Запорожье во взяточничестве. По версии следствия, медработники вымогали взятки за проведение нейрохирургических операций инвалидам первой и второй групп.
Отметим, в январе в Житомирской области задержали чиновника ОГА за вымогательство "отката" от руководства местной COVID-больницу за выделение субвенции.
А в Киевской области правоохранители задержали на крупной взятке главного налогового инспектора.