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Украли более 700 тысяч гектаров: СБУ вскрыла схему расхищения земли в Украине

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 19:52
Украли более 700 тысяч гектаров: СБУ вскрыла схему расхищения земли в Украине Фото: сотрудник Службы безопасности Украины (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Оперативники Службы безопасности Украины выявили схему расхищения земельных участков сельскохозяйственного предназначения. В махинациях участвовали должностные лица региональных и центрального управления Госгеокадастра.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что сотрудники департамента кибербезопасности СБУ задокументировали незаконный вывод чиновниками Госгеокадастра через электронные реестры более 700 тысяч гектаров государственных земель. В том числе свыше 2,5 тысячи земельных участков оформлялись в нарушение действующего законодательства по два и более раза по одному целевому назначению на одного человека.

Фото: обыски в Госгеокадастре (ssu.gov.ua)

По данным спецслужбы, незаконная схема расхищения земли действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра. В ходе масштабных обысков по месту работы и проживания подозреваемых изъята документация, электронные носители информации, компьютеры и другие доказательства противоправной деятельности. Оперативные мероприятия проводились совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований (ГБР) по Киеву под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

По данному факту начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины - 362 (похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и 364 (злоупотребление должностным лицом своими должностными полномочиями). Фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, оперативники СБУ заподозрили медиков городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи в Запорожье во взяточничестве. По версии следствия, медработники вымогали взятки за проведение нейрохирургических операций инвалидам первой и второй групп.

Отметим, в январе в Житомирской области задержали чиновника ОГА за вымогательство "отката" от руководства местной COVID-больницу за выделение субвенции.

А в Киевской области правоохранители задержали на крупной взятке главного налогового инспектора.

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