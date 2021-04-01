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Брали с пациентов "взносы" за операции: в Запорожье разоблачили группу медиков

Новина українською → Запорожье, Четверг 01 апреля 2021 18:23
Брали с пациентов "взносы" за операции: в Запорожье разоблачили группу медиков Фото: следственные действия в больнице Запорожья (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Запорожье медиков городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи заподозрили во взяточничестве. Медики, по версии следствия, вымогали взятки за проведение нейрохирургических операций инвалидам первой и второй групп.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

За оказание медицинских услуг, которые подпадают под безвозмездную помощь, чиновники запорожской больницы брали с пациентов до полмиллиона гривен. Для передачи взяток организаторы схемы привлекли посредника. Взятки оформляли якобы добровольными "взносами" на развитие больницы.

"Размер взятки зависел от "пакета услуг", в том числе за проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца", - рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали посредника, а также одного из организаторов незаконной схемы. СБУ возбудила уголовное дело по факту взяточничества и готовит фигурантам дела подозрения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: следственные действия в больнице Запорожья (ssu.gov.ua)

Напомним, в январе в Житомирской области задержали чиновника ОГА за вымогательство "отката" от руководства местной COVID-больницу за выделение субвенции.

А в Киевской области правоохранители задержали на крупной взятке главного налогового инспектора.

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