СБУ викрила банду фальшивомонетників, вони підробляли валюту і документи

У спецслужбі зазначили, що учасники злочинної групи займалися виготовленням фальшивих євро, підробкою державних документів, включаючи паспорти громадянина України. При цьому якість підробок було високим - їх не могли виявити пристрої для перевірки грошей.

За версією слідства, фальшивомонетники займалися збутом підроблених грошей і документів на території Рівненської та Волинської областей. Зловмисники пропонували фальшиві євро за половину номінальної вартості банкнот. Клієнтів злочинці підшукували через особисті знайомства. Збут здійснювався оптовими партіями - не менше 10 тисяч євро в "одні руки".

За місцем проживання та в автомобілях фігурантів кримінальної справи було проведено дев'ять обшуків, виявлено та вилучено:

чисті бланки паспортів громадянина України;

дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства на території України;

печатки та штампи державних установ з ознаками підробки;

майже 7 кг бурштину-сирцю;

велика суму готівки.

Двом затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і цілодобового домашнього арешту.