ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая создавала "альтернативные" ОТО

Новина українською → Кировоградская область, Четверг 04 марта 2021 17:47
СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая создавала "альтернативные" ОТО Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины разоблачила на территории Кировоградской области межрегиональную антиукраинскую сеть, которая создавала "альтернативные" объединенные территориальные общины (ОТО). Организаторам грозит до 3 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следователи установили, что группа лиц пыталась сформировать в регионе "альтернативные" органы местного самоуправления, которые дублировали названия действующих ОТО.

Для легализации незаконной структуры организаторы разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверение, а в соцсетях призвали местных жителей присоединяться к псевдогосударственным образованиям.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что от имени таких "ОТО" направлялись письма в предприятия и учреждения с требованием передать имущество на баланс. По замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе", - пояснили в СБУ.

Правоохранители в рамках открытого уголовного производства по ст. 353 УК Украины провели обыски у организаторов антиукраинской сети, в ходе которых изъяли телефоны, компьютеры и документацию ненастоящих "ОТО".

Фото: обыски у организаторов сети (ssu.gov.ua)

Напомним, в начале марта СБУ заблокировала ботоферму, которая разгоняла фейки в интересах России.

Кроме того, в феврале СБУ разоблачила сеть агитаторов, которая призывала к захвату государственной власти в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Служба безопасности Украины ОТО Кропивницкая область
NEWS
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"