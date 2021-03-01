СБУ заблокировала еще одну ботоферму. Разгоняла фейки в интересах России

Служба безопасности Украины заблокировала еще одну ботоферму. По данным следствия, она разгоняла фейки в социальных сетях в интересах России.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ .

Сообщается, что заблокирована деятельность ботофермы, которая насчитывает более 18 000 аккаунтов и выполняла заказы кураторов из России и некоторых украинских политических сил.

Ботоферму организовали трое жителей Киева. Во время местных выборов в октябре 2020 года они распространяли фейки о ситуации в Украине, "накручивали" голоса в социальных опросах и завышали количество заказных перепостов и комментариев лидеров общественного мнения и политических деятелей.

Оплата проходила через запрещенные российские электронные кошельки. В ходе обысков правоохранители обнаружили на серверном оборудовании программные продукты, которые находятся под санкциями. Изъяты компьютерная техника и сим-карты операторов мобильной связи, которые использовались в противоправной деятельности.