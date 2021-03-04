СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка створювала "альтернативні" ОТГ

Служба безпеки України викрила на території Кіровоградської області міжрегіональну антиукраїнську мережу, яка створювала "альтернативні" об'єднані територіальні громади (ОТГ). Організаторам загрожує до 3 років позбавлення волі.

Про це повідомила прес-служба СБУ .

Слідчі встановили, що група осіб намагалася сформувати у регіоні "альтернативні" органи місцевого самоврядування, які дублювали назви діючих ОТГ.

Для легалізації незаконної структури організатори розробляли фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки та посвідчення, а в соцмережах закликали місцевих жителів приєднуватись до псевдодержавних утворень.

"Співробітники спецслужби задокументували, що від імені таких "ОТГ" надсилались листи до підприємств та установ із вимогою передати майно на баланс. За задумом кураторів, такі дії мали призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні", - пояснили в СБУ.

Правоохоронці в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 353 КК України провели обшуки в організаторів антиукраїнської мережі, в ході яких вилучили телефони, комп'ютери та документацію несправжніх "ОТГ".

Фото: обшуки в організаторів мережі (ssu.gov.ua)