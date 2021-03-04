ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка створювала "альтернативні" ОТГ

Новость на русском → Кіровоградська область, Четвер 04 березня 2021 17:47
СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка створювала "альтернативні" ОТГ Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України викрила на території Кіровоградської області міжрегіональну антиукраїнську мережу, яка створювала "альтернативні" об'єднані територіальні громади (ОТГ). Організаторам загрожує до 3 років позбавлення волі.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Слідчі встановили, що група осіб намагалася сформувати у регіоні "альтернативні" органи місцевого самоврядування, які дублювали назви діючих ОТГ.

Для легалізації незаконної структури організатори розробляли фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки та посвідчення, а в соцмережах закликали місцевих жителів приєднуватись до псевдодержавних утворень.

"Співробітники спецслужби задокументували, що від імені таких "ОТГ" надсилались листи до підприємств та установ із вимогою передати майно на баланс. За задумом кураторів, такі дії мали призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні", - пояснили в СБУ.

Правоохоронці в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 353 КК України провели обшуки в організаторів антиукраїнської мережі, в ході яких вилучили телефони, комп'ютери та документацію несправжніх "ОТГ".

Фото: обшуки в організаторів мережі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, на початку березня СБУ заблокувала ботоферму, яка розганяла фейки в інтересах Росії.

Крім того, в лютому СБУ викрила мережу агітаторів, яка закликала до захоплення державної влади в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Служба безпеки України ОТГ Кропивницька область
NEWS
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"