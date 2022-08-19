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СБУ разоблачила агентов России в тюрьмах на юге Украины

Фото: СБУ разоблачила агентов России в пенитенциарной системе на юге Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила российскую агентуру, которая собирала информацию о сотрудниках пенитенциарных заведений, которые не изменили присяге Украине. Среди преступников бывший и нынешний высокопоставленные лица системы исполнения уголовных наказаний.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что "связным" был "начальник отдела кадров" незаконно созданного оккупантами "управления федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области". Эту псевдо-должность бывший кадровик одной из исправительных колоний Херсонской области получил за то, что добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами", - пишет пресс-служба СБУ.

"Начальник отдела кадров" получал всю информацию от чиновницы регионального структурного подразделения Государственной уголовно-исполнительной службы. Последняя знала о том, что ее бывший коллега перешел на сторону врага, однако продолжала передавать ему информацию.

"Речь идет о персональных данных действующих сотрудников пенитенциарной службы: информацию о местах работы, адресах регистрации и реального проживания", - добавляет СБУ.

Полученную информацию спецслужбы России использовали для давления на правоохранителей и их близких, возможной их вербовки и получения служебных сведений.

"В ходе оперативно-следственных действий зафиксирован факт получения злоумышленницей денежных переводов от представителей оккупационной власти. Назначение средств устанавливается", - пишет СБУ.

Фото: СБУ разоблачила агентов России в пенитенциарной системе на юге Украины (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила подпольный серверный центр, который помогал российским хакерам устраивать кибератаки против Украины.

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