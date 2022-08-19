СБУ викрила агентів Росії у в'язницях на півдні України

"Встановлено, що «зв’язковим» був «начальник відділу кадрів» незаконно створеного окупантами «управління федеральної служби виконання покарань по Херсонській області». Цю псевдопосаду колишній кадровик однієї з виправних колоній Херсонської області отримав за те, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами", - пише пресслужба СБУ.

"Начальник відділу кадрів" отримував усю інформацію від чиновниці регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби. Остання знала про те, що її колишній колега перейшов на бік ворога, однак продовжувала передавати йому інформацію.

"Йдеться про персональні дані діючих співробітників пенітенціарної служби: інформацію про місця роботи, адреси реєстрації та реального проживання", - додає СБУ.

Отриману інформацію спецслужби Росії використовували для тиску на правоохоронців та їх близьких, можливого їх вербування і отримання службових відомостей.

"У ході оперативно-слідчих дій зафіксовано факт отримання зловмисницею грошових переказів від представників окупаційної влади. Призначення коштів встановлюється", - пише СБУ.

Фото: СБУ викрила агентів Росії у пенітенціарній системі на півдні України (ssu.gov.ua)