СБУ викрила агентів Росії у в'язницях на півдні України

СБУ викрила російську агентуру, яка збирала інформацію про співробітників пенітенціарних закладів, які не зрадили присязі Україні. Серед злочинців колишній і нинішній високопосадовці системи виконання кримінальних покарань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Встановлено, що «зв’язковим» був «начальник відділу кадрів» незаконно створеного окупантами «управління федеральної служби виконання покарань по Херсонській області». Цю псевдопосаду колишній кадровик однієї з виправних колоній Херсонської області отримав за те, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами", - пише пресслужба СБУ.
"Начальник відділу кадрів" отримував усю інформацію від чиновниці регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби. Остання знала про те, що її колишній колега перейшов на бік ворога, однак продовжувала передавати йому інформацію.
"Йдеться про персональні дані діючих співробітників пенітенціарної служби: інформацію про місця роботи, адреси реєстрації та реального проживання", - додає СБУ.
Отриману інформацію спецслужби Росії використовували для тиску на правоохоронців та їх близьких, можливого їх вербування і отримання службових відомостей.
"У ході оперативно-слідчих дій зафіксовано факт отримання зловмисницею грошових переказів від представників окупаційної влади. Призначення коштів встановлюється", - пише СБУ.
Фото: СБУ викрила агентів Росії у пенітенціарній системі на півдні України (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила підпільний серверний центр, який допомагав російським хакерам влаштовувати кібератаки проти України.
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