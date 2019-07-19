СБУ разоблачила аферы с коммунальным имуществом Киева в интересах боевиков

Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм с присвоения в Киеве коммунального имущества в особо крупных размерах в интересах боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц с использованием реквизитов Брянковского городского суда Луганской области, который находится на временно оккупированной территории, подделала ряд судебных решений, на основании которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества в украинской столице.

"В дальнейшем незаконно отчужденное недвижимое имущество, которое преимущественно находится в историческом центре города, реализовывалось аффилированным коммерческим компаниям, учредителями которых были организаторы сделки. По результатам проведенных мероприятий, организатору схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела.

В рамках уголовного производства будут наложены аресты на незаконно отчужденное имущество и инициированы судебные иски органов прокуратуры с целью возвращения его в коммунальную собственность.

Напомним, в начале июля контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что полковник одного из военных представительств Министерства обороны организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов".

Как писало РБК-Украина, в конце марта сотрудники СБУ предупредили незаконное присвоение имущества ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" стоимостью более 60 млн гривен.