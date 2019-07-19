СБУ викрила оборудки з комунальним майном у Києві в інтересах бойовиків

Служба безпеки України викрила масштабний механізм із привласнення у Києві комунального майна в особливо великих розмірах в інтересах бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ.

Зокрема, оперативники спецслужби задокументували, що група осіб з використанням реквізитів Брянківського міського суду Луганської області, що знаходиться на тимчасово окупованій території, підробила низку судових рішень, на підставі яких здійснювалась незаконна перереєстрація комунального майна в українській столиці.

"Надалі незаконно відчужене нерухоме майно, яке переважно знаходиться в історичному центрі міста, реалізовувалось афілійованим комерційним компаніям, засновниками яких були організатори оборудки. За результатами проведених заходів, організатору схеми оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.

Зараз тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх фігурантів справи.

У межах кримінального провадження будуть накладені арешти на незаконно відчужене майно та ініційовані судові позови органів прокуратури з метою повернення його у комунальну власність.

Нагадаємо, на початку липня контррозвідники Служби безпеки України встановили, що полковник одного з військових представництв Міністерства оборони організував механізм розкрадання і привласнення коштів державного підприємства "Антонов".

Як писало РБК-Україна, в кінці березня співробітники СБУ попередили незаконне привласнення майна ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" вартістю понад 60 млн гривень.