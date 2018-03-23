СБУ предупредила незаконное присвоение имущества ГПЗКУ стоимостью более 60 млн гривен

Подконтрольные экс-нардепу от "Партии регионов" компании через фиктивное предприятие оформили незаконную перерегистрацию прав собственности на элеватор ГПЗКУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предупредили незаконное присвоение имущества ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" стоимостью более 60 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

"Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой в рамках комплекса мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в продовольственной области предупредили незаконное присвоение элеватора ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" стоимостью целостного имущественного комплекса более шестидесяти миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, представители группы компаний, подконтрольных экс-нардепу от "Партии регионов", через фиктивное предприятие оформили незаконную перерегистрацию прав собственности на элеватор с целью перепродажи и вывода средств за рубеж.

По сообщению СБУ, мощности указанного элеватора задействованы в рамках выполнения договора с Китаем, в рамках которого ГПЗКУ под гарантии правительства Украины предоставлены кредитные средства в сумме 1,5 миллиарда долларов, а незаконное присвоение элеватора могло привести к расторжению договора.

Сейчас по данному факту зарегистрировано уголовное производство, в рамках которого на основании постановления суда на целостный имущественный комплекс наложен арест, чем обеспечена возможность ГПЗКУ продолжать осуществлять хозяйственную деятельность для выполнения договора с Китаем.

"В рамках уголовного производства следствие инициирует в судебном порядке рассмотрение вопроса о возврате элеватора в собственность государственной корпорации. Продолжается досудебное следствие с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к противоправному завладению государственным имуществом", - говорится в сообщении.

Сотрудники #СБУ совместно с прокуратурой в рамках комплекса мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в... Опубликовано Служба безопасности Украины 23 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" выплатила около 70 млн гривен по коррупционным делам.