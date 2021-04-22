СБУ разоблачила 10 боевиков "ДНР" в ходе контрдиверсионной операции на Донбассе

Правоохранители установили места проживания участников группировок "ДНР". Они в настоящее время входят в состав незаконных вооруженных формирований боевиков.

"Сейчас проверяется информация об их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные производства", - сообщили в СБУ.

При этом в квартире одного из боевиков выявили тайник с 4 противотанковыми минами ТМ-62М общим весом 40 кг.

"По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона", - пояснили в СБУ.

Кроме этого проверяется информация о деятельности двух организаторов так называемого "референдума" 2014 года у Донецкой области.

По установленным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств.