СБУ разоблачила 10 боевиков "ДНР" в ходе контрдиверсионной операции на Донбассе

Сотрудник Службы безопасности Украины провели контрдиверсионные мероприятия в Волновахском районе Донецкой области. В рамках операции были разоблачены 10 боевиков "ДНР", обнаружен схрон с минами и установлено двух организаторов псевдореферендума 2014 года.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили места проживания участников группировок "ДНР". Они в настоящее время входят в состав незаконных вооруженных формирований боевиков.
"Сейчас проверяется информация об их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные производства", - сообщили в СБУ.
При этом в квартире одного из боевиков выявили тайник с 4 противотанковыми минами ТМ-62М общим весом 40 кг.
"По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона", - пояснили в СБУ.
Кроме этого проверяется информация о деятельности двух организаторов так называемого "референдума" 2014 года у Донецкой области.
По установленным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств.
Ранее РБК-Украина писало, что СБУ задержала в районе операции Объединенных сил участника танкового батальона террористической организации "ДНР".
Также сообщалось, что недавно в Луганской области выявили склад оружия, который боевики "ЛНР" заложили еще в 2014 году.