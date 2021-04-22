СБУ викрила 10 бойовиків "ДНР" в ході контрдиверсійної операції на Донбасі

Правоохоронці встановили місця проживання учасників угруповань "ДНР". Вони нині входять до складу незаконних збройних формувань бойовиків.

"Зараз перевіряється інформація про їх причетність до активного збройного опору силам АТО / ООС. У разі підтвердження даних, по них будуть відкриті кримінальні провадження", - повідомили в СБУ.

При цьому у квартирі одного з бойовиків виявили схованку з 4 протитанковими мінами ТМ-62М загальною вагою 40 кг.

"За оперативними даними, зловмисник планував використовувати вибухівку для здійснення диверсій на території регіону", - пояснили в СБУ.

Крім цього перевіряється інформація про діяльність двох організаторів так званого "референдуму" 2014 року у Донецькій області.

За встановленими фактами вирішується питання про порушення кримінальних проваджень.