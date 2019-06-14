В СБУ рассказали подробности дела экс-руководителя "ЦИК ДНР"

Служба безопасности Украины озвучила подробности уголовного дела бывшего руководителя "Центральной избирательной комиссии "Донецкой народной республики" Романа Лягина. Об этом говорится в Facebook СБУ.

Правоохранители установили, что в течение 2014-2019 годов "экс-чиновник" ДНР "скрывался от украинского правосудия на временно неподконтрольных территориях Донецкой и АР Крым.

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины, в процессуальным руководством Главной военной прокуратуры ГПУ, злоумышленника задержали, сообщили о подозрении в совершении инкриминируемого преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ реализовали оперативную комбинацию по выводу Лягина с временно аннексированной РФ территории Крыма.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего руководителя так называемой "Центральной избирательной комиссии" террористической организации "Донецкая народная республика" ("ДНР") Романа Лягина. В частности, Лягин взят под арест на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании Романа Лягина - бывшего руководителя "Центральной избирательной комиссии "Донецкой народной республики".

Добавим также, в мае 2014 года Евросоюз опубликовал список лиц, против которых введены санкции за угрозы территориальной целостности Украины. Среди них значился и Роман Лягин.