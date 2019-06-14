Луценко заявил о задержании экс-руководителя "ЦИК ДНР"

Фото: Роман Лягин (facebook.com)

Лягину инкриминируется государственная измена

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о задержании Романа Лягина - бывшего руководителя "Центральной избирательной комиссии "Донецкой народной республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луценко.

По словам Луценко, Лягину инкриминируют государственную измену.

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты", - написал генпрокурор.

Отметим, в марте 2019 года появилась информация о том, что Лягин выехал на подконтрольную Украины территорию по программе Службы безопасности Украины "Вернись домой", которая освобождает участников незаконных формирований от уголовной ответственности. В самой СБУ эту информацию официально не подтверждали.

Напомним, в мае 2014 года Евросоюз опубликовал список лиц, против которых введены санкции за угрозы территориальной целостности Украины. Среди них значился и Роман Лягин.

Как писало РБК-Украина, в июне прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении двум гражданам Италии, воевавшим на стороне боевиков "Донецкой народной республик".