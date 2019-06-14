ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Луценко заявил о задержании экс-руководителя "ЦИК ДНР"

Новости » Происшествия    14.06.2019 - 13:13
Луценко заявил о задержании экс-руководителя "ЦИК ДНР"
Фото: Роман Лягин (facebook.com)

Лягину инкриминируется государственная измена

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о задержании Романа Лягина - бывшего руководителя "Центральной избирательной комиссии "Донецкой народной республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луценко.

По словам Луценко, Лягину инкриминируют государственную измену.

Луценко заявил о задержании экс-руководителя &quot;ЦИК ДНР&quot;

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты", - написал генпрокурор.

Отметим, в марте 2019 года появилась информация о том, что Лягин выехал на подконтрольную Украины территорию по программе Службы безопасности Украины "Вернись домой", которая освобождает участников незаконных формирований от уголовной ответственности. В самой СБУ эту информацию официально не подтверждали.

Напомним, в мае 2014 года Евросоюз опубликовал список лиц, против которых введены санкции за угрозы территориальной целостности Украины. Среди них значился и Роман Лягин.

Как писало РБК-Украина, в июне прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении двум гражданам Италии, воевавшим на стороне боевиков "Донецкой народной республик".

Прокуратура согласовала подозрение двум итальянцам, воевавшим на стороне "ДНР" В АП ответили Луценко на дела из-за заявлений по Донбассу
Новости Украины Юрий ЛуценкоДНРреферендум
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь