У СБУ розповіли подробиці справи екс-керівника "ЦВК ДНР"

Служба безпеки України озвучила подробиці кримінальної справи колишнього керівника "Центральної виборчої комісії "Донецької народної республіки" Романа Лягіна. Про це сказано у Facebook СБУ.

Правоохоронці встановили, що протягом 2014-2019 років "екс-посадовець "ДНР" переховувався від українського правосуддя на тимчасово непідконтрольних територіях Донеччини та АР Крим.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 Кримінального кодексу України, під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури ГПУ, зловмисника затримано, повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованого злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ реалізували оперативну комбінацію із виведення Лягіна з тимчасово анексованої РФ території Криму.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва заарештував колишнього керівника так званої "Центральної виборчої комісії" терористичної організації "Донецька народна республіка" ("ДНР") Романа Лягіна. Зокрема, Лягін узятий під арешт на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання Романа Лягіна - колишнього керівника "Центральної виборчої комісії "Донецької народної республіки".

Додамо також, у травні 2014 року Євросоюз опублікував список осіб, проти яких введені санкції за загрози територіальній цілісності України. Серед них значився і Роман Лягін.