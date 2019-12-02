СБУ рассказала детали обысков в аэропорту Одессы

Фото: обыски в аэропорту Одессы (facebook.com/SecurSerUkraine)

Руководство аэропорта присвоило выделенные на ремонт деньги

Служба безопасности Украины и Генпрокуратура провели обыски в аэропорту Одессы из-за выявленной схемы хищения 11 млн гривен, выделенных на ремонт аэропорта. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

По данным следствия, руководство с сговоре с генподрядчиком присвоило 11 млн гривен из 38 млн, которые выделили на ремонт аэропорта. Фигуранты перечислили средства на счета фиктивных фирм-субподрядчиков, а сами работы были выполнены частично и из некачественных материалов, а часть услуг вообще осталась "на бумаге".

"Кроме масштабной растраты бюджетных средств эта ситуация создала потенциальную угрозу жизни и здоровью пассажиров аэропорта. Благодаря вмешательству СБУ этот риск полностью исключен", - говорится в сообщении.

Руководителю фирмы генподрядчика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства его вины, злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы и конфискация.

Напомним, на прошлой неделе Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели обыски в офисе "Укргаздобычи". Во время обысков изъяли компьютерную технику.